Один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в американском Огайо
В городе Колумбус американского штата Огайо произошла стрельба. Об этом 15 июня рассказал канал NBC4.
Инцидент случился возле общественного центра Гленвуда на Фэрмонт-авеню примерно в 17:21. От стрельбы пострадало три человека — две женщины и один мужчина, все они были доставлены в больницу. Одна из женщин позже скончалась в больнице.
В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. О личности и количестве нападавших не сообщается.
15 июня вооруженный мужчина попытался проникнуть в детский лагерь в Техасе, в результате чего завязалась перестрелка с приехавшей на место событий полицией. Сам подозреваемый был ранен и впоследствии скончался в больнице. Находившиеся в лагере дети и персонал не пострадали.