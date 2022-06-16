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Один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в американском Огайо

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Фото: NBC4
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В городе Колумбус американского штата Огайо произошла стрельба. Об этом 15 июня рассказал канал NBC4.

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Инцидент случился возле общественного центра Гленвуда на Фэрмонт-авеню примерно в 17:21. От стрельбы пострадало три человека — две женщины и один мужчина, все они были доставлены в больницу. Одна из женщин позже скончалась в больнице.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. О личности и количестве нападавших не сообщается.

15 июня вооруженный мужчина попытался проникнуть в детский лагерь в Техасе, в результате чего завязалась перестрелка с приехавшей на место событий полицией. Сам подозреваемый был ранен и впоследствии скончался в больнице. Находившиеся в лагере дети и персонал не пострадали.

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