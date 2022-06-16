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Песков уличил США в затягивании конфликта вокруг Украины посредством поставок оружия

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Фото: TASS/EPA/DAREK DELMANOWICZ
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Соединенные Штаты Америки посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны. Об этом в четверг, 16 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — сообщил Песков «РИА Новости».

Всего с момента начала спецоперации в Донбассе Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму $5,6 млрд, о чем 15 июня сообщил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. Он также подтвердил намерение США продолжать выделять новые пакеты военной помощи Киеву «на регулярной основе».

Также в среду президент США Джо Байден заявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму в $1 млрд. Как стало известно агентству Reuters, в него войдут противокорабельные ракеты, дополнительные гаубицы и снаряды для них, оптическое оборудование, а также запасные части. Помимо этого, Вашингтон намерен выделить дополнительные $225 млн на оказание гуманитарной помощи народу Украины.

Предыдущий пакет военной помощи Пентагон одобрил 1 июня. Он в том числе включал реактивную систему залпового огня HIMARS дальностью порядка 80 км. Оружие будет передано к концу месяца при условии, что оно не будет использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил намерение выполнять это требование. При этом 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям на территории России.

В то же время российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, объяснил российский лидер. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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