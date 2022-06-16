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ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
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Открытие ПМЭФ совпало с резким ростом цен на газ в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Открытие Международного экономического форума в Петербурге (ПМЭФ) 15 июня совпало с рекордным скачком цен на газ в Европе — перекачка голубого топлива по «Северному потоку» сокращена на треть. Корреспондент «Известий» Николай Иванов узнал, чем и кого привлекли российские экономические возможности.

Гости ПМЭФ из 115 стран прибыли налаживать новые торговые связи и сотрудничества. Представителей Запада среди них не так много. Присутствующих интересуют российская транспортная логистика, Севморпуть — кратчайшая дорога из Европы в Азию, автомобилестроение. Представители стран Азии и Африки приехали в Петербург решать свои проблемы. Для последней зависимость от зерна и удобрений РФ колоссальна.

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«Санкции против России означают блокировку многих вещей, в том числе поставок еды. В Африке очень много людей, которые нуждаются в еде и зависят от российских компаний», — заявил представитель Союза движения за демократию из Чада Махаматт Али Юсуф.

Как отметил посол Индонезии в России Хосе Таварес, двустороннее сотрудничество показывает прогресс в самых разных сферах, в том числе торговле и инвестициях.

«В прошлом году объем средств в этой сфере составил $3,3 млрд, и у нас есть все шансы увеличить эту цифру до $5 млрд», — сказал он.

«В России самая лучшая логистика через морские, воздушные и другие транспортные пути сообщения: 3 млрд человек находятся в доступе нескольких часов полета», — подчеркнул гендиректор Свободной торговой зоны Фуджейра Шариф Хабиб аль-Авади.

В день открытия ПМЭФ, 15 июня, «Газпром» сообщил, что на треть сокращает поставки по «Северному потоку», так как немецкая Siemens не выполняет обязанности по ремонту на объектах нефтепровода. Цены на газ тут же подскочили на 30%. Из-за этого ФРГ провела переговоры с Канадой, предположительно ради смягчения или отмены санкций, мешающих работе Siemens.

Накануне, 14 июня, «Газпром» сообщил о сокращении поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». В Siemens, в свою очередь, объяснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады.

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