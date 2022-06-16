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Песков заявил, что отношения России и США находятся в нулевой точке

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 15 июня, комментируя итоги российско-американского саммита 2021 года в Женеве, указал, что диалог между США и Россией отсутствует.

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По его словам, итоги не просто обесценены, но даже говорить о них в данный момент — «дело неблагодарное».

«Отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — отметил официальный представитель Кремля в интервью «РИА Новости».

Накануне Песков заявлял, что общение России и США необходимо, но оно должно идти на принципах взаимного уважения. По его словам, возвращение к духу «Женевы» вряд ли возможно, но могут быть новые надежды и новый режим общения.

По итогам российско-американского саммита в Женеве, прошедшего в июне 2021 года, стороны заявили о намерении запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, чтобы «заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков». Планировалось начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

2 июня Песков уже говорил, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Отношения между США и Россией обострились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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