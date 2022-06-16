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Боец ММА Магомедшарипов ушел из спорта из-за проблем со здоровьем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов прекратил спортивную карьеру. Об этом 15 июня сообщило ТАСС со ссылкой на менеджера бойца Али Абдель-Азиза и источники.

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Причиной завершения выступлений спортсмена стали проблемы со здоровьем, обнаруженные ранее. Из-за них, как отмечается, спортсмен долгое время не выступал.

«Забит уведомил UFC о том, что он завершил карьеру. Сам Забит пока не делал официальных публичных заявлений», — сказал собеседник агентства.

Магомедшарипов подписал контракт с UFC в 2017 году и провел в общей сложности 19 боев, в 18 из которых он вышел победителем. На момент прекращения им спортивной карьеры ему исполнился 31 год.

1 августа 2021 года о прекращении участия в любительских соревнованиях по боксу объявил Имам Хатаев. В качестве причины боксер назвал намерение начать выступления на профессиональном ринге.

21 марта 2021 года о завершении спортивной карьеры также рассказал борец Хабиб Нурмагомедов. Он мотивировал свое решение тем, что сделал это ради матери.

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