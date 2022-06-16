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Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве и области 16 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 23 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в четверг, 16 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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В дневное время суток в Москве температура воздуха составит от 21 до 23 градусов выше нуля, в ночное — от +10 до 12 градусов.

В Московской области синоптики прогнозируют от 18 до 23 градусов тепла днем и до +7 градусов — ночью.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Накануне, 15 июня, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение жары с показателем до +28 градусов в Москву на следующей неделе. При этом температура на 15 июня соответствует норме и продлится вплоть до 18 числа.

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