Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве и области 16 июня
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 23 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в четверг, 16 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
В дневное время суток в Москве температура воздуха составит от 21 до 23 градусов выше нуля, в ночное — от +10 до 12 градусов.
В Московской области синоптики прогнозируют от 18 до 23 градусов тепла днем и до +7 градусов — ночью.
Ожидается ветер западного направления со скоростью 6-11 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
Накануне, 15 июня, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение жары с показателем до +28 градусов в Москву на следующей неделе. При этом температура на 15 июня соответствует норме и продлится вплоть до 18 числа.