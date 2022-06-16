Представитель Кремля Песков назвал бесполезными попытки Запада задушить Россию санкциями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 15 июня, заявил, сославшись на международных экспертов, что попытки Запада «удушить» Россию санкциями сорвались.

«Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не всё получается», — отметил официальный представитель Кремля в интервью «РИА Новости».

Кроме того, Песков подчеркнул, что диалог между Россией и Соединенными Штатами Америки отсутствует, двусторонние отношения государств находятся на нулевой точке.

Ранее в этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предположил, что Евросоюз и США снимут санкции против России только при условии тяжелейшей ситуации в социально-экономической сфере. Он заявил, что Запад будет упрямиться до последнего, так как не может признать, что терпит поражение в этом противостоянии.

14 июня заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выразил обеспокоенность по поводу излишнего использования антироссийских санкций. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Президент России Владимир Путин 12 мая сообщил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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