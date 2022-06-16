Реклама
Прямой эфир
Мир
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
Экономика
Bloomberg сообщило о снижении поставок газа из РФ немецкой Uniper на 25%
Мир
Постпред США при НАТО выразила уверенность в присоединении Швеции и Финляндии
Общество
Гинцбург заявил о необходимости создания в РФ вакцины от оспы обезьян
Экономика
Джонсон выразил надежду на подвижки в вопросе вывоза зерна с Украины
Мир
США рекомендовали Украине самостоятельно принимать решения по переговорам с РФ
Спорт
Президент IBA Кремлев призвал провести перевыборы главы организации
Мир
Партнеры США объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву
Экономика
Глава «Опоры России» призвал кредитовать инвестпроекты МСП под 5%
Мир
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Мир
Пентагон заявил об отказе сокращать поставки оружия на Украину
Сюжет:

Власти Курской области объяснили раздавшийся над городом хлопок действиями военных РФ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хлопок, который прогремел над Курском, связан с выполнением российскими военнослужащими задач в рамках спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили власти региона.

Украинские неонацисты нанесли удар по Курской области. Военная спецоперация на Украине 6 июня 2022 года — трансляция
Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»

Как уточняется, инцидент произошел приблизительно около 1.00.

«Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет», — говорится в опубликованном в Telegram-канале курских властей сообщении.

Накануне, 15 июня, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе со стороны Украины. Он рассказал, что в результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

9 июня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 июня.

В конце мая глава региона предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022