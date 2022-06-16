Власти Курской области объяснили раздавшийся над городом хлопок действиями военных РФ
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- Власти Курской области объяснили раздавшийся над городом хлопок действиями военных РФ
Хлопок, который прогремел над Курском, связан с выполнением российскими военнослужащими задач в рамках спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили власти региона.
Как уточняется, инцидент произошел приблизительно около 1.00.
«Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет», — говорится в опубликованном в Telegram-канале курских властей сообщении.
Накануне, 15 июня, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе со стороны Украины. Он рассказал, что в результате обстрела пострадавших и разрушений нет.
9 июня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 июня.
В конце мая глава региона предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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