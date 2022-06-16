Реклама
Прямой эфир
Мир
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
Экономика
Bloomberg сообщило о снижении поставок газа из РФ немецкой Uniper на 25%
Мир
Постпред США при НАТО выразила уверенность в присоединении Швеции и Финляндии
Общество
Гинцбург заявил о необходимости создания в РФ вакцины от оспы обезьян
Экономика
Джонсон выразил надежду на подвижки в вопросе вывоза зерна с Украины
Мир
США рекомендовали Украине самостоятельно принимать решения по переговорам с РФ
Спорт
Президент IBA Кремлев призвал провести перевыборы главы организации
Мир
Партнеры США объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву
Экономика
Глава «Опоры России» призвал кредитовать инвестпроекты МСП под 5%
Мир
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Мир
Пентагон заявил об отказе сокращать поставки оружия на Украину
Сюжет:

Двое бывших военных из США Дрюке и Хьюн попали в плен под Харьковом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса в плен попали два американских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в среду, 15 июня сообщила газета The Telegraph.

Суд пришел: смогут ли осужденные в ДНР наемники обжаловать приговор
Двое британцев и марокканец были взяты в плен в Мариуполе в середине апреля

По информации издания, ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн, выступали в качестве добровольцев на стороне боевиков Украины. Как указала газета, американцы попали в плен во время боев под Харьковом на прошлой неделе.

7 июня в Донецке начался судебный процесс над иностранными наемниками, которых обвиняют в совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда. Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила вынесенный в ДНР приговор в отношении британских наемников.

Накануне подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже, 10 июня, указала на то, что реакция Лондона на приговор наемникам доходит до истерики. По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти не проявили никакой инициативы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022