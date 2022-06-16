Двое бывших военных из США Дрюке и Хьюн попали в плен под Харьковом

Во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса в плен попали два американских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в среду, 15 июня сообщила газета The Telegraph.

По информации издания, ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн, выступали в качестве добровольцев на стороне боевиков Украины. Как указала газета, американцы попали в плен во время боев под Харьковом на прошлой неделе.

7 июня в Донецке начался судебный процесс над иностранными наемниками, которых обвиняют в совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда. Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила вынесенный в ДНР приговор в отношении британских наемников.

Накануне подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже, 10 июня, указала на то, что реакция Лондона на приговор наемникам доходит до истерики. По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти не проявили никакой инициативы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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