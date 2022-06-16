Администрация Бердянска анонсировала курортный сезон этим летом

В 2022 году Бердянск откроется для туристов. Из Донецкой и Луганской народных республик уже поступили заявки на организованный отдых. Об этом 16 июня «Известиям» рассказал исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Сауленко.

«ВГА занимается привлечением отдыхающих. К нам уже поступили заявки от организаций из Донбасса, которые хотят направить на отдых своих сотрудников, детей. В связи с этим могу точно сказать, что курортники в Бердянске будут. Возможно, меньше, чем обычно, но они будут», — сказал Сауленко.

Он также напомнил занимающимся туристическим направлением бизнесменам, что для работы необходимо оформить соответствующие документы.

15 июня стало известно, что правительство Запорожской области предложило первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко во время его поездки по региону организовать всероссийскую здравницу на базе существующих местных курортов в Бердянске, Кирилловке и Приморске.

За день до этого член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в перспективе регион будет полностью освобожден от украинских националистов. Он пояснил, что реализация заявленных планов необходима из соображений безопасности, так как даже при условии, что в регионе «хоть где-то будет оставлен маленький кусочек» под контролем киевского режима, угроза террористической опасности сохранится.

25 мая Запорожье изъявило желание интегрироваться с Россией и войти в ее состав. 8 июня Владимир Рогов заявил, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ пройдет в этом году, подготовка к нему займет несколько месяцев.

Часть Запорожской области российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».