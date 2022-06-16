Волонтеры привезли бойцам ДНР собранную населением военную помощь

В Донецкую Народную Республику (ДНР) волонтеры привезли новую партию военной помощи. На призыв в Сети о сборе средств для защитников Донбасса откликнулись пользователи со всего мира. рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Командир роты добровольцев из Донбасса Вульф показывает самый интересный из вариантов пополнения парка техники — абсолютно новый вражеский беспилотник. В это время на позиции выходят сами «дарители» — украинские боевики.

Прибыли том числе самые долгожданные варианты пополнения: медикаменты и боевое снаряжение. Их привозят небезразличные люди, в этот раз российские блогеры-тактикульщики, которые занимаются освещением темы оружия и военной техники.

«Вот такие видео помогают, мы показываем-рассказываем, что деньги уходят именно на то, на что люди их присылают. На медицину, на оборудование. Хорошие инструменты — это полдела. Так что стараемся помочь ребятам», — отметил блогер Дмитрий Усков.

Еще один блогер Мага Шальняк хорошо знаком всем, кто интересуется темой тюнинга оружия и практической стрельбы. Он в последние месяцы полностью посвятил себя помощи фронту. С начала спецоперации по защите Донбасса все свои ресурсы он использует для сбора денег, закупки и доставки бойцам-добровольцам самого необходимого.

Кровоостанавливающие препараты, перевязочные материалы, бронезащита, металлоискатели для поиска мин. Беспилотники, различные прицелы — ночные, тепловизионные, электрогенераторы — список всего необходимого можно найти в его Telegram-канале. Это находит колоссальный отклик.

«Со всех уголков России, из СНГ, также из других стран, как европейских, так и западных, люди желали помочь — помогали как финансово, так и покупали какие-либо медицинские средства и отправляли нам», — подчеркнул Шальняк.

С начала марта сумма помощи составила уже почти 40 млн рублей. По всем закупкам есть видеоотчеты. Надежный тыл — залог успеха на передовой. А поддержка обычных людей, говорит командир роты Вульф, очень поднимает боевой дух.

Заммэра Наталья Сергунина 9 июня рассказала, что жители столицы в ходе акции #МоскваПомогает передали для беженцев из Донбасса более 2 млн предметов первой необходимости. Чаще всего горожане приносят продукты с длительным сроком хранения, детские товары и питание, хозяйственные принадлежности и одежду.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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