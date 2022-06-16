Эксперт объяснил несостоятельность украинской военной авиации

Эффективная боевая авиация — дорогостоящая вещь, обеспечивать которую под силу не каждой стране, объяснил «Известиям» в четверг, 16 июня, военный эксперт Дмитрий Болтенков, оценивая уровень украинских воздушных сил.

С начала июня российские подразделения ПВО и истребительная авиация сбили девять штурмовиков Су-25, восемь истребителей МиГ – 29, два вертолета Ми-8 и один Ми-24. Также воздушные силы Украины лишились двух самолетов военно-транспортной авиации — одного Ан-26 и еще одного небесного «грузовика» не названной модели. Обе машины сбиты в районе Одессы. По данным Минобороны РФ, они перевозили вооружение и военную технику западного производства.

«За воздушными силами Украины не было замечено подвигов: они не смогли помочь окруженным в Мариуполе и не отличились при попытке вернуть себе остров Змеиный. В воздушных боях российские ВКС не потеряли ни одного самолета. Наши летчики в ходе специальной военной операции били украинских. Два наших пилота получили звание Героя России за воздушные бои — это о многом говорит. В боевых вылетах в основном участвуют штурмовики Су-25», — рассказал Болтенков.

Он уточнил, что у Киева есть на вооружении некоторое количество истребителей, при этом фронтовых бомбардировщиков Су-24 либо не осталось, либо их придерживают на крайний случай. Болтенков уверен, что ждать серьезных поставок из США или Европы не стоит.

«И не каждая страна может поддерживать ее [боевую авиацию] на должном уровне. Обучение пилотов, поддержание состояния боевой части, ее модернизация и боекомплекты стоят очень дорого, и экономить на этом нельзя. Но Киев не хотел тратить деньги на авиацию. В итоге, все их боевые самолеты — это советское наследие. Пока они дружили с Россией, самолеты худо-бедно ремонтировались, но потом — не поддерживались на должном уровне», — подчеркнул эксперт.

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«Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России»