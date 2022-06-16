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Уехавшего на Украину канадского генерала обвинили в сексуальном насилии

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Фото: CTV News
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В Канаде генерал-лейтенанту в отставке Тревору Кадье, предположительно находящемуся в настоящий момент на Украине, предъявлены обвинения в двух эпизодах сексуального насилия. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает CTV News.

Суд пришел: смогут ли осужденные в ДНР наемники обжаловать приговор
Двое британцев и марокканец были взяты в плен в Мариуполе в середине апреля

Отмечается, что обвинения касаются инцидентов, которые имели место в 1994 году в Королевском военном колледже в Кингстоне, штат Онтарио. Расследование началось в 2021 году. и тогда Кадье отрицал свою вину. Ветеран Боснии и Афганистана он должен был быть назначен главнокомандующим канадской армией, но церемония была отменена.

По информации источников канала, в начале апреля этого года, поскольку расследование продолжалось, генерал ушел в отставку и направился на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне украинских властей.

15 июня Кадье вышел на связь и заявил, что только узнал, что ему предъявлено обвинение.

«Я принимаю меры для возвращения в Канаду из Украины, и я буду продолжать сотрудничать со следствием, как я и делал с самого начала», — приводит слова отставного офицера телеканал.

Дело Кадье будет рассмотрено в гражданском суде.

Отмечается, что власти Канады запретили канадским военнослужащим отправляться на Украину в качестве наемников.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики 9 июня приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня. Наемникам предъявили обвинение в совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что реакция Лондона на приговор наемникам доходит до истерики. По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти не проявили никакой инициативы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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