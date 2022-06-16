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Постпред США при НАТО выразила уверенность в присоединении Швеции и Финляндии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oliver Contreras
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Соединенные Штаты Америки уверены в том, что смогут урегулировать с Турцией вопрос присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Такое заявление 15 июня сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

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«Мы уверены, что добьемся этого, у альянса есть 73-летний опыт решения подобных разногласий», — приводит слова постпреда Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация.

Она также рассказала о том, что представители Швеции и Финляндии, возможно, приедут на саммит и будут участвовать в его работе в качестве гостей или ассоциированных стран.

Кроме того, Смит анонсировала выработку на собрании членов альянса новой концепции, в которой будут обсуждаться новые вызовы и угрозы: кибербезопасность, новые технологии, космос. Как подчеркнула представитель США, в ней впервые будет упомянут Китай.

Ранее в тот же день оптимистичный взгляд на перспективы вступления Швеции и Финляндии в НАТО выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, США надеются на успешное разрешение противоречий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки.

Таким образом американские госслужащие прокомментировали риторику Турции, в частности сообщение от канцелярии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованное 13 июня. В нем турецкий лидер заявил, что займет на предстоящем саммите НАТО в Мадриде жесткую позицию по вступлению скандинавских стран в альянс и не пойдет на компромисс со странами, которые, по мнению Турции, поддерживают терроризм. Свою позицию Анкара сформулировала 8 июня, представив 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Так, одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

Кроме того, 12 июня Эрдоган раскритиковал политику западных стран и заявил, что им нельзя доверять в вопросах политики из-за лживости. При этом он допустил сотрудничество с ними в вопросах культуры и науки.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которое Анкара считает террористическим, для того чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России в свою очередь критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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