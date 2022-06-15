Реклама
Прямой эфир
Спорт
Президент IBA Кремлев призвал провести перевыборы главы организации
Мир
США заявили об отсутствии военной поддержки России со стороны КНР
Мир
В ФРС спрогнозировали базовую ставку к концу года на уровне 3,4%
Мир
США заявили об оптимизме в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
В ВОЗ допустили незаметную циркуляцию оспы обезьян в течение прошедших месяцев
Мир
Том Хиддлстон обьявил о подготовке к свадьбе со своей возлюбленной
Экономика
Оператор ГТС Украины выразил готовность увеличить транзит через «Суджу»
Мир
Партнеры США объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву
Экономика
Глава «Опоры России» призвал кредитовать инвестпроекты МСП под 5%
Мир
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Мир
Пентагон заявил об отказе сокращать поставки оружия на Украину

Президент IBA Кремлев призвал провести перевыборы главы организации

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал провести новые выборы главы организации после удовлетворения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции нидерландца Бориса ван дер Ферста, сообщила пресс-служба IBA в среду, 15 июня.

Папин может: одолеет ли российский боксер черногорца Прашовича
Звезды поп-ММА, кулачных боев и Олимпийских игр — на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске

«Я благодарен за оказанное мне доверие со стороны федераций — членов IBA как на выборах 2020 года, так и в этом году. Если CAS заявил, что мой оппонент должен был иметь право баллотироваться, тогда давайте проведем новые выборы. Однако это решение остается за Советом директоров IBA [соберется в Лозанне 24 июня]», — говорится в обращении Кремлева.

Умар Кремлев был переизбран на пост президента IBA. Вторым кандидатом на пост был Борис ван дер Ферст из Нидерландов, но его признали не имеющим права баллотироваться независимым отделом по временным назначениям. 14 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию нидерландца, заявив о его праве на участие в выборах, уточняет «Спорт-Экспресс».

Кремлев возглавил Международную ассоциацию бокса в 2020 года. До этого, с 2017 по 2021 он занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.

В конце мая член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев встретился с чемпионом мира по версии WBA (Super) в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и поздравил его с победой над мексиканцем Саулем Альваресом. За спортивные достижения он подарил Биволу ключи от автомобиля BMW.

15 февраля Кремлев был награжден орденом Звезды Карагеоргия 2-й степени в День государственности Сербии. Премию вручил президент страны Александр Вучич. Награда была вручена за взаимодействие между странами и весомый вклад в развитие бокса. Вучич лично поблагодарил Кремлева за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на мировой спортивной арене.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022