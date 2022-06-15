Президент IBA Кремлев призвал провести перевыборы главы организации

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал провести новые выборы главы организации после удовлетворения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции нидерландца Бориса ван дер Ферста, сообщила пресс-служба IBA в среду, 15 июня.

«Я благодарен за оказанное мне доверие со стороны федераций — членов IBA как на выборах 2020 года, так и в этом году. Если CAS заявил, что мой оппонент должен был иметь право баллотироваться, тогда давайте проведем новые выборы. Однако это решение остается за Советом директоров IBA [соберется в Лозанне 24 июня]», — говорится в обращении Кремлева.

Умар Кремлев был переизбран на пост президента IBA. Вторым кандидатом на пост был Борис ван дер Ферст из Нидерландов, но его признали не имеющим права баллотироваться независимым отделом по временным назначениям. 14 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию нидерландца, заявив о его праве на участие в выборах, уточняет «Спорт-Экспресс».

Кремлев возглавил Международную ассоциацию бокса в 2020 года. До этого, с 2017 по 2021 он занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.

В конце мая член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев встретился с чемпионом мира по версии WBA (Super) в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и поздравил его с победой над мексиканцем Саулем Альваресом. За спортивные достижения он подарил Биволу ключи от автомобиля BMW.

15 февраля Кремлев был награжден орденом Звезды Карагеоргия 2-й степени в День государственности Сербии. Премию вручил президент страны Александр Вучич. Награда была вручена за взаимодействие между странами и весомый вклад в развитие бокса. Вучич лично поблагодарил Кремлева за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на мировой спортивной арене.