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США заявили об оптимизме в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Ohde
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Вашингтон сохраняет оптимизм по поводу вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, несмотря на новые заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 15 июня рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Мы сохраняем оптимизм относительно того, что эти вопросы могут быть решены, что Финляндия и Швеция смогут присоединиться к НАТО", - сказал он. "Мы знаем, что обе страны работают напрямую с Турцией с тем, чтобы попытаться разрешить эти беспокоящие вопросы. И я думаю, что на данном этапе лучше дать им возможность самим сделать это, как суверенным странам», — сообщил Кирби на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал PBS NewsHour.

Таким образом он прокомментировал риторику Анкары, в том числе сообщение от канцелярии Эрдогана, опубликованное 13 июня. В нем турецкий лидер заявил, что займет на предстоящем саммите НАТО в Мадриде жесткую позицию по вступлению скандинавских стран в альянс и не пойдет на компромисс со странами, которые, по мнению Турции, поддерживают терроризм. Свою позицию Анкара сформулировала 8 июня, представив 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Так, одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

Кроме того, 12 июня Эрдоган раскритиковал политику западных стран и заявил, что им нельзя доверять в вопросах политики из-за лживости. При этом он допустил сотрудничество с ними в вопросах культуры и науки.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которое Анкара считает террористическим, для того чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России в свою очередь критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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