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В ВОЗ допустили незаметную циркуляцию оспы обезьян в течение прошедших месяцев

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Vincent Isore
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По одной из гипотез, оспа обезьян в течение предыдущих месяцев или какого-то периода циркулировала, но не была замечена. Об этом 15 июня рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Симптомы были легкие. Но сейчас вирус обнаружили, потому что он стал проявляться, стали более сложные симптомы: сыпь, температура, головная боль — несколько элементов», — уточнила она.

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Вуйнович напомнила, что оспа обезьян проявила себя в апреле этого года. В мае стало известно, что в некоторых странах обнаруживается заражение среди людей, которые не путешествовали и не контактировали с приезжими из других мест.

«Самое главное, что сейчас мы видим распространение, и ведется очень углубленный эпиднадзор, чтобы контакты изолировали, чтобы работники здравоохранения были насторожены, чтобы любая сыпь нетипичная практически тестировалась на вирус оспы обезьян», — сказала представитель ВОЗ.

Она отметила, что этот вирус отличается от коронавируса. Оспа обезьян распространяется близким физическим контактом между людьми.

Вуйнович подчеркнула, что в случае обнаружения заболевания человек должен быть изолирован. Вирус поражает людей со сниженным иммунитетом, поэтому важно защитить их и детей, добавила она. При этом Вуйнович уточнила, что масштабного распространения заболевания эпидемиологи не ожидают.

Ранее 15 июня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

В России случаев заболевания обезьяньей оспой не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с приматами и грызунами — потенциальными переносчиками вируса.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

15 июня российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки. Также днем ранее стало известно, что в Москве врачи скорой помощи начали проходить тестирование на знание принципов диагностики оспы обезьян.

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