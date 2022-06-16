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Механик помог установить контроль над стратегически важным аэродромом в Донбассе

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Фото: РИА Новости
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Минобороны России в четверг, 16 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Так, в ходе разведки путей движения войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов, сапер, рядовой Артем Гончаров обнаружил несколько самодельных взрывных устройств. Он лично обезвредил пять вражеских мин и фугасов. Также рядовой Гончаров в условиях регулярных обстрелов со стороны территорий, подконтрольных украинским неонацистам, выполнял задачу по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность. Благодаря этому российские войска смогли без потерь оперативно продвинуться в заданный район.

В составе разведывательного взвода механик отделения спутниковой связи, ефрейтор Александр Клюкин десантировался с вертолета МИ-8 и вступил в бой с превосходящими силами противника. В ходе боестолкновений взвод, в котором действовал Александр, уничтожил дежурные огневые средства и скрытые позиции переносных зенитных ракетных комплексов, выбил противника с оборонительных позиций стратегически важного аэродрома и блокировал подразделение его охраны.

В течение двух суток противник неоднократно пытался вернуть объект под свой контроль, обстреливая российские позиции крупнокалиберной артиллерией и стрелковым оружием. Ефрейтор Александр Клюкин принимал непосредственное участие в обороне взятых под контроль объектов. Он неоднократно производил ремонт и налаживание, чем обеспечил радиосвязь и управление десантом. Также ефрейтор лично уничтожил более десяти националистов.

Командир отделения управляемого минирования сержант Александр Лебедев, продвигаясь по местности в составе инженерно-саперного отделения, обнаружил действующую диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов. Быстро сориентировавшись в ситуации, Александр принял решение внезапно атаковать противника и вступил в бой вместе с личным составом. Противник оказал отчаянное сопротивление, но под напором саперов-десантников перешел в отступление.

В ходе боя сержант Александр Лебедев не допустил гибели личного состава и лично уничтожил шесть националистов. Благодаря его наблюдательности, умелым действиям и отваге была предотвращена попытка окружения и уничтожения всего подразделения саперов, а также были созданы условия для последующего наступления с целью освобождения населенного пункта.

Накануне Министерство обороны России рассказало о водителе-связисте, рядовом Орлане Кыргысе. Он в течение нескольких суток, находясь под плотным минометным огнем, успешно отбивал попытки прорыва националистов у понтонной переправы реки Десна и лично уничтожил три БМП, два танка и до 15 боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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