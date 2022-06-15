В результате обстрелов со стороны ВФУ погибла жительница Макеевки ДНР

Женщина 1954 года рождения погибла в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом в среду, 15 июня, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела ВФУ села Землянки н.п. Макеевка по адресу: улица Фрунзе, 91: ранена женщина 1975 года рождения, погибла женщина 1954 года рождения», — сказано в сообщении.



В ведомстве уточнили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее в этот день при обстреле украинскими войсками Стаханова и Криничного погибли трое мирных жителей Луганской Народной Республики.

Накануне, 14 июня, при обстреле украинскими боевиками Кирилловки в Волновахском районе ДНР погибла мирная жительница.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что количество жертв среди гражданских лиц в результате обстрела Донецка составляет 37 человек: четыре погибших и 33 раненых.

13 июня украинские националисты выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы. Также боевики открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка. Кроме того, шесть ракет из этой системы было выпущено по населенному пункту Минеральное.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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