Неизвестный украл российский флаг в консульстве РФ в Северной Македонии

Неизвестный украл российский флаг в консульстве РФ в городе Битола в Северной Македонии. Об этом 15 июня сообщил портал slobodenpecat.mk.

По данным издания, инцидент произошел 14 июня на улице Маршала Тито. В правоохранительные органы с заявлением о краже флага обратился один из сотрудников консульства. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее, 18 июня, в столице Латвии неизвестный напал на пожилого человека, державшего российский флаг. Пенсионер шел по улице Риги, подняв флаг. Он выкрикнул лозунги в поддержку России и Донбасса. После этого к нему навстречу вышел мужчина, который повалил его и силой забрал флаг.

14 мая жительница Германии рассказала в беседе с «Известиями» о том, как получила угрозы от украинцев после танца с российским флагом на митинге в Мюнхене. По ее словам, она приняла участие в акции в поддержку русских. После этого ей угрожали, что найдут ее детей и «отрубят им руки».

Всплеск русофобии наблюдается в Европе на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля. 11 марта Кремль призвал россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России охарактеризовало происходящие в европейских странах притеснения соотечественников как граничащие с откровенным расизмом.