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Жителям Запорожья списали долги по кредитам в украинских банках

Глава запорожской администрации поручил списать кредиты жителей в украинских банках
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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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Жителям Запорожской области спишут все долги по кредитам в украинских банках. Соответствующее распоряжение в среду, 15 июня, подписал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

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«Подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в том числе запрещено взыскание пеней, процентов по кредитам и штрафов, выставленных за пользование кредитными средствами украинских банков с начала спецоперации РФ.

В этот же день Балицкий сообщил, что в регионе национализировали государственные предприятия и украинские запасы зерна. Он отметил, что «все, что было государственное, сегодня также принадлежит государству, но только Запорожской области».

Ранее в среду член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о невозможности возвращения региона под власть Украины. Он отметил, что Киев уже неоднократно говорил о возвращении различных регионов под свой контроль, однако еще ни разу эти планы не воплощались в жизнь.

До этого, 25 мая, власти региона заявили о намерении войти в состав России и создать в ее составе полноценный субъект — Запорожскую Республику.

В том же месяце президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Запорожской и Херсонской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Спецоперация была начата 24 февраля на фоне обострения в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле подчеркивали, что целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация киевского режима, так как оба эти аспекта несут опасность для РФ.

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