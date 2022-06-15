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Канада отправит Украине новые стволы для гаубиц на $7 млн

CBC: Канада отправит Киеву новые стволы для гаубиц на $7 млн
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Royce Dorman
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Канада направит Украине новые стволы для гаубиц М-777, поставленных Киеву в этом году. Об этом в среду, 15 июня, сообщил на своем сайте телеканал CBC News.

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Как уточняется, стволы современных артиллерийских орудий подлежат замене после 2500 выстрелов.

Ожидается, что об отправке объявит министр обороны Канады Анита Ананд во время встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе.

Весной Канада отправила Украине четыре гаубицы М-777 из 37 155-миллиметровых орудий, находящихся на вооружении своей армии. В конце мая стало известно, что Киев получит еще и 20 тыс. боеприпасов. Также Киев начал переговоры с Канадой по закупке дополнительных 100 тыс. снарядов.

США поставили Украине более 100 155-мм буксируемых гаубиц, в том числе М-777.

11 июня военные Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили батарею американских гаубиц М-777 под Авдеевкой. 7 июня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США. Кроме того, оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

5 июня силы Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно со спецподразделением «Ахмат» вывели из строя 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства в Лисичанске.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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