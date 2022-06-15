Канада отправит Украине новые стволы для гаубиц на $7 млн

Канада направит Украине новые стволы для гаубиц М-777, поставленных Киеву в этом году. Об этом в среду, 15 июня, сообщил на своем сайте телеканал CBC News.

Как уточняется, стволы современных артиллерийских орудий подлежат замене после 2500 выстрелов.

Ожидается, что об отправке объявит министр обороны Канады Анита Ананд во время встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе.

Весной Канада отправила Украине четыре гаубицы М-777 из 37 155-миллиметровых орудий, находящихся на вооружении своей армии. В конце мая стало известно, что Киев получит еще и 20 тыс. боеприпасов. Также Киев начал переговоры с Канадой по закупке дополнительных 100 тыс. снарядов.

США поставили Украине более 100 155-мм буксируемых гаубиц, в том числе М-777.

11 июня военные Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили батарею американских гаубиц М-777 под Авдеевкой. 7 июня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США. Кроме того, оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

5 июня силы Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно со спецподразделением «Ахмат» вывели из строя 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства в Лисичанске.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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