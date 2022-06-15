Штормовое предупреждение объявили в Коми

В семи муниципалитетах Коми объявлено штормовое предупреждение. Местами по региону прогнозируются ливни и грозы. Они будут сопровождаться усилением ветра до 14 м/с.

До 22:00 предупреждение действует в Сыктывкаре, Прилузском, Койгородском, Сысольском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Удорском районах, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

В конце прошлой недели штормовое предупреждение действовало на юге Коми в связи с грозой, ливнем и шквалистым ветром.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили на территории Татарстана. В ближайшие дни в республике ожидаются ливни с грозами, ветер усилится до 20 м/с.