Два пляжа в Орле прошли проверку санитарных служб

В Орле определили два пляжа, купание на которых официально разрешено. Речь идет о зонах отдыха в районе городского парка культуры и отдыха и на озере Светлая Жизнь. Об этом сообщил начальник городского управления по безопасности Игорь Тарасов.

По его словам, которые приводит InfoOrel.ru, оба пространства с успехом прошли лабораторные испытания. Это значит, что там теперь можно не только загорать, но и плавать.

На пляжах с 9:00 до 21:00 дежурят спасатели и медицинские работники. В ночное время за безопасностью на Оке следят сотрудники Центральной спасательной станции, а на озере Светлая Жизнь — охрана.

Каждый год на протяжении летнего сезона сотрудники управления по безопасности городской администрации, активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей, представители МЧС и МВД проводят патрулирование у всех водоемов на предмет работы «запретных» пляжей. Самые проблемные точки — Силикатный пруд и пляж в Козьем парке. Там часто можно увидеть в воде пловцов-нарушителей.