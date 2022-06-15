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Тайные патрули экополиции выставят на дорогах Всеволжского района

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Во Всеволжском районе Ленинградской области на трассах выставят тайные патрули экополиции. Так в региональном комитета государственного экологического надзора намерены бороться с нарушителями, которые сваливают мусор в канавы и в близлежащих лесах.

Решение о тайном патрулировании проблемных участков мобильным постом экополиции в ведомстве приняли после очередной ликвидации мусора в полосе отвода дороги регионального значения Проба – Лепсари – Борисова Грива. Нарушители сваливали в канавы и оставляли в лесу старые покрышки, картонные коробки, старую одежду, пластиковый мусор, бутылки из-под спиртного и емкости для жидкости. Тоже самое происходило по дороге к Янино-1, к Озерковскому кладбищу и на повороте с Мурманского шоссе.

В эконадзоре объяснили, что экополицейские будут караулить нарушителей и снимать момент нарушения для того, чтобы передать материалы в полицию. Пойманных привлекут к административной ответственности, сообщает телеканал «78».

9 июня сообщалось, что с начала 2022 года в Ленобласти ликвидировали 105 нелегальных свалок. Общий объем составил 8844 кубометра. Более 70 свалок убрали в области за первую неделю июня. 32% из них находились на землях лесного фонда, 29% — в населенных пунктах, 26% — на землях сельскохозяйственного назначения.

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