Посол Украины Мельник потребовал от канцлера ФРГ тяжелых вооружений

Канцлер Германии Олаф Шольц должен поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) и обеспечить в короткие сроки поставки тяжелых вооружений Киеву. Об этом заявил в интервью телеканалу RTL украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, украинская сторона хочет от Германии поддержки в вопросе предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС и единогласного решения Европейского совета по этому вопросу на следующей неделе.

Мельник добавил, что Шольц преодолеет свои сомнения в вопросе поставок тяжелых вооружений и «окажет Украине масштабную помощь всеми доступными средствами из запасов бундесвера и военной промышленности».

Как добавил посол Украины, власти Германии должны «использовать эту историческую возможность, чтобы сыграть ведущую роль в Европе и всеми силами остановить российский военный каток».

Накануне Мельник скептически оценил помощь со стороны ФРГ, прокомментировав данные об импорте российских энергоносителей. Он приложил к сообщению скриншот материала Die Welt, посвященного рекордно высоким поставкам топлива из России в Германию.

8 июня Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, при этом будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками».

25 мая Мельник заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Он отметил тогда, что разочарован новостью о том, что обещанные 15 установок Gepard будут доставлены только в июле. Германия могла бы поставить Украине не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 — из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1, отмечал он.

26 мая Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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