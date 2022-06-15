Politico: в пакет помощи Украине на $1 млрд войдут пусковые установки «Гарпун»

В новый пакет военной помощи Киеву от США на сумму $1 млрд войдут пусковые установки «Гарпун». Об этом 15 июня сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным издания, в пакет также войдут 18 гаубиц, около 36 тыс. артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и др.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд 15 июня.

Ранее в этот день Bloomberg сообщало, что США планируют выделить вооружение на $650 млн. По информации агентства, вооружение также будет в себя включать радиостанции, тепловизионную оптику ночного видения.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы в Брюсселе заявил, что американская сторона и союзники не должны сокращать поставки вооружений Киеву. Он уточнил, что военную помощь уже оказали более 45 союзников и партнеров американской стороны.

О предыдущем пакете военной помощи на сумму $700 млн стало известно 31 мая. По информации Пентагона, в перечень вооружений вошли реактивные системы залпового огня, боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin, 50 пусковых установок и др.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что поставляемое оружие будет расползаться по Европе и другим регионам.

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