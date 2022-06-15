В ДНР допустили вхождение республики в состав России как отдельного субъекта

Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект и сохранить слово «республика» в названии. Об этом 15 июня сообщил на Санкт-Петербургском экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.

В беседе с журналистами вариант с «областью» относительно названия ему не понравился.

«Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к украинскому прошлому», — уточнил он.

Помощник президента РФ Владимир Мединский 8 июня допустил расширение территории России. Он отметил, что по сравнению с размерами Российской империи и СССР территория страны уменьшилась, «но это не навсегда».

Кроме того, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 1 июня выразил мнение, что подконтрольная Вооруженным силам России Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России.

В конце марта Пушилин заявил о возможном рассмотрении вопроса присоединения к России после освобождения всей республики. Также глава ЛНР Леонид Пасечник 27 марта допустил проведение в республике референдума по вопросу вхождения в состав РФ.

Херсонская область, приазовская часть Запорожья, а также некоторые территории ДНР и ЛНР перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи.

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