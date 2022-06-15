На ПМЭФ-2022 представят экспозицию «Отечественное автомобилестроение»

Отечественные автомобили времен Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации можно будет увидеть на полях XXV Петербургского международного экономического форума.

В экспозицию «Отечественное автомобилестроение», представленную музеем Гаража особого назначения ФСО России, войдут исторические автомобили, воистину отражающие этапы его становления.

Из раритетов императорских времен будет экспонироваться шасси знаменитого «Руссо-Балта» С-24/40 — первого по-настоящему серийного отечественного автомобиля. Эпоха 1930-х годов представлена первым малолитражным легковым автомобилем — НАМИ-1. Здесь же легендарный ЗИС-101 — представитель первого поколения советских лимузинов, выпускавшийся с 1936 по 1941 год. Наступление космической эры совпало с новыми тенденциями в автоиндустрии: знаменитый ЗИЛ-111 стал первым советским автомобилем с оригинальной V-образной «восьмеркой» и автоматической трансмиссией с гидромеханической передачей. Последнее поколение легковых ЗИЛов относится к семейству с индексом 4104: помимо транспортного обслуживания членов Политбюро ЦК КПСС они использовались в качестве машин для охраны и спецсвязи. Особый интерес у посетителей вызовет AURUS Senat Limousine — новейший представительский автомобиль, обслуживающий высших руководителей государства. Публике покажут шасси «Единой модульной платформы», демонстрирующее унификацию узлов и агрегатов моделей марки AURUS. Завершит экспозицию молодежный родстер «Крым», созданный специалистами МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Экспозиция «Отечественное автомобилестроение» будет работать в уличной зоне F (F46), расположенной между Конгресс-центром и Павильоном F.

Организаторы рассматривают свое участие в ПМЭФ-2022 как возможность рассказать о богатой истории отечественного автомобилестроения, обсудить вопросы музейно-выставочного обмена, организации выставок в регионах России и за рубежом, а также инвестиционного и спонсорского участия в текущих и будущих проектах.