Зеленский призвал принять в ЕС Украину, Черногорию и ряд других стран

Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать членами Евросоюза. Об этом 15 июня заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров в Киеве с премьер-министрами данных государств.

По его словам, эти страны не конкуренты на европейском пути, они дополняют и усиливают возможности друг друга.

«Албания, Черногория и Северная Македония поддерживают предоставление нашей стране статуса кандидата в члены ЕС», — отметил Зеленский.

Он поблагодарил премьер-министра Албании Эди Раму и его черногорского коллегу Дритана Абазовича за визит на Украину и продуктивные переговоры.

Премьер Северной Македонии Димитр Ковачевский принял участие в переговорах в режиме видеосвязи.

Ранее в среду Зеленский в онлайн-выступлении перед парламентом Чехии призвал лидеров государств-членов Евросоюза ускорить процесс предоставления его стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Он призвал чешских политиков к активности в данном вопросе.

11 июня профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал отметил, что Украина должна соответствовать ряду критериев, чтобы вступить в Евросоюз. По его словам, Киев должен ввести полную демократию, верховенство закона, свободный рынок, а также наладить работу административной и экономической систем.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС. По данным СМИ, Еврокомиссия может 17 июня официально рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.