Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд
Наука
Китайские астрономы заявили об инопланетных сигналах
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с конца апреля превысили $1300 за тыс. куб. м
Экономика
В Минпромторге заявили о необходимости наращивания производства стройматериалов
Мир
Рейтинг одобрения действий Байдена снова рухнул в США
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Экономика
Оператор ГТС Украины выразил готовность увеличить транзит через «Суджу»
Общество
Путин поручил до 1 июля подготовить проект указа об учреждении звания «Мать-героиня»
Туризм
Германия сняла ограничения на въезд в страну и возобновила выдачу виз россиянам
Мир
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Мир
Пентагон заявил об отказе сокращать поставки оружия на Украину

В Крыму клубники собрали на треть больше обычного

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму в этом году урожай клубники увеличился на 37% по сравнению с 2021 годом. В данный момент собрали более 300 т земляники садовой. Об этом сообщил глава республиканского министерства сельского хозяйства Юрий Мигаль.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», объемы производства удалось повысить благодаря увеличению площадей посадок. Отрасли растениеводства Крыма оказывается существенная поддержка.

В республике выращиванием клубники занимаются более 50 сельхозпредприятий. Основные сорта — это Клери, Мармелада, Эльсанта, Хоней и Альба.

Ранее врач-кардиолог-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что клубника содержит биологически активные соединения, которые положительно влияют на нервную систему и служат для профилактики ряда заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, онкология, болезни сердца.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022