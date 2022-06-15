В Крыму клубники собрали на треть больше обычного

В Крыму в этом году урожай клубники увеличился на 37% по сравнению с 2021 годом. В данный момент собрали более 300 т земляники садовой. Об этом сообщил глава республиканского министерства сельского хозяйства Юрий Мигаль.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», объемы производства удалось повысить благодаря увеличению площадей посадок. Отрасли растениеводства Крыма оказывается существенная поддержка.

В республике выращиванием клубники занимаются более 50 сельхозпредприятий. Основные сорта — это Клери, Мармелада, Эльсанта, Хоней и Альба.

Ранее врач-кардиолог-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что клубника содержит биологически активные соединения, которые положительно влияют на нервную систему и служат для профилактики ряда заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, онкология, болезни сердца.