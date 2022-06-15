Большая перезагрузка

Российская экономика вступила в эпоху большой турбулентности и неизведанности.

Несмотря на укрепление рубля, пока нет поводов успокаиваться и ждать, что экономические процессы наладятся сами собой. Скорее наоборот.

Без серьезных структурных трансформаций и без принципиально новой экономической политики, предполагающей существенное изменение экономической модели, возможности для восстановления экономики и, более того, выхода на траекторию роста будут существенно ограничены.

Что можно было бы сделать сейчас для превращения нашей экономики в перерабатывающую и высокотехнологичную?

Первое — все мировые примеры выхода из кризисов базировались на том, что движущей силой экономического роста становился частный бизнес. Хотим наладить экономику в текущих условиях? Тогда надо в реальности снять весь административный пресс с частного бизнеса, давая возможность вовлечь себя в бизнес разного размера сотням тысяч людей. Будем откровенны: чиновник, если ничего не контролирует, начинает «искать варианты». В итоге доверие бизнеса к государству и его институтам сегодня находится на уровне, близком к нулевым отметкам. Такое положение нужно менять. И чем быстрее, тем лучше.

Второе — необходим реальный прогресс в вопросе создания перерабатывающих производств, ориентированных как на внутренний рынок, так и на внешний.

Ключевое здесь — обеспечение доступных ресурсов для развития. Надо наконец насытить российский рынок капиталом. Сейчас по уровню финансового развития — показателю банковских кредитов частному сектору экономики к ВВП — Россия отстает от большинства развитых стран (59,9% против 158,5% в странах ОЭСР, 94,8% в еврозоне в 2020 году). То же самое относится к рынку нефинансовых облигаций.

Частный бизнес сегодня в подавляющем большинстве случаев крайне недофинансирован и, главное, имеет мало шансов при текущей модели экономики получить дешевые и долгосрочные ресурсы. Есть, конечно, программы МСП, есть другие механизмы помощи бизнесу. Но размер их относительно потребностей сегодня не соответствует масштабу проблемы. А доступ даже к тому, что имеется сегодня, невероятно сложен и тернист.

Решение проблемы доступности капитала должно быть кардинальным. Главные общие меры — снижение ключевой ставки до комфортного уровня в 4–5%, реализация программы выкупа долговых бумаг всех уровней (от ОФЗ до муниципалитетов и корпоративных бондов) Банком России, расширение банковской конкуренции путем усиления региональных банков.

Однако для этого надо менять мандат Центрального банка. Он должен стать центральным институтом переходного периода, тесно взаимодействующим как с правительством, так и с регионами.

Два ключевых практических направления — доступное проектное финансирование для проектов в ключевых приоритетных направлениях и развитие долгового рынка.

Стимулирование последнего — шанс на дополнительные источники финансирования бизнеса. Здесь можно говорить об отмене НДФЛ по доходам с облигаций, стимулировании вложения банков в конвертируемые облигации (convertibles), расширении ломбардного списка.

Надо понимать: реальное импортозамещение без дешевых и, главное, доступных для бизнеса средств мы не наладим в принципе. Необходимо в самое кратчайшее время создавать институты дешевого кредитования под замороженные активы. Необходимо наладить ликвидный рынок таких активов, организовать механизмы их выкупа.

Доступность привлеченных средств для бизнеса должна сопровождаться налоговыми стимулами.

Снижение НДС до 15%, а для совместных с зарубежными компаниями проектов по локализации технологий до 10% хотя и вызовет на некоторое время выпадение доходов, впоследствии вдвойне окупится за счет налоговых поступлений компаний.

Реальным инструментом стал бы и реальный инвестиционный налоговый вычет в размере 50% инвестиций из любых налогов.

Предоставление финансовых ресурсов и сбалансированная налоговая политика способствовали бы как реализации отдельных программ импортозамещения в критически важных для национальной безопасности отраслях — автомобильной промышленности, авиастроении, транспортном машиностроении, сельхозпереработке и логистике, нефте- и газохимии, так и поддержке экспорта путем предоставления экспортных кредитов.

Третье — заморозка валютных потоков создала необходимость новых систем расчетов. Придется менять очень и очень многие стандарты и правила работы. И здесь необходимо скорейшим образом осуществить ускорение работы Банка России над проектом цифрового рубля и реализацией функции трансграничных расчетов, а также серьезно подумать над легализацией крипты для ряда сфер.

Четвертое — нужно развивать и сопутствующую инфраструктуру — логистику как на местном, так и на глобальном уровне, жилье, условия для мобильности населения.

Естественный логистический коридор Запад – Восток теперь совершенно серьезно может быть дополнен коридором Север – Юг, кардинально меняется роль Ближнего Востока (Персидский залив – Иран – Каспий). На этом каркасе целесообразно уже ставить сами логистические инструменты: транспортные хабы со свободными экономическими зонами, ускоренные маршруты сообщением Россия – ключевые центры стран Азии, как Юго-Восточной, так и Центральной.

Отдельно хочу сказать о параллельном импорте — придется кардинально изменить методологию как отчетности бизнеса, так и методологию того, что можно считать разрешенным или запрещенным. Ибо или мы налаживаем параллельный импорт во что бы то ни стало, или снова ловим бизнес на различных отходах от инструкций и регуляций, блокируем платежи, обвиняем в хищениях (порой у самого себя). Надо честно признаться — без ломки привычных правил и нормативов наладить параллельный импорт будет невозможно.

Самое важное сейчас — решимость и последовательность тех, кто способен влиять на решение, довести все хорошие начинания до конца, не давая идеологически ангажированным ветрам «сдувать» ситуацию к излишнему «закручиванию» гаек в экономике или попыткам «контролировать» процесс. Реализация решительной программы экономических преобразований поможет выдержать оказываемое экономическое давление, а в перспективе 5–10 лет — перейти к устойчивому росту и росту доходов населения.