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Британский журнал назвал Германию и Францию предателями Украины

The Spectator: канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон предали Украину
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Германия и Франция предают Украину своей сдержанной политикой в отношении России и нежеланием вооружать украинскую армию. Об этом 15 июня заявил обозреватель британского журнала The Spectator Джеймс Снелл.

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Колумнист обратил внимание на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и в то же время сокращают усилия по поддержке Киева. Эти западноевропейские государства поддерживают Украину по принципу «услуга за услугу», отметил он.

По мнению Снелла, Берлин до сих пор не предоставил ВСУ никаких серьезных вооружений, а ведь прошло уже несколько месяцев. Так, поставку 50 зенитных самоходных установок Flakpanzer Gepard и 155-миллиметровых гаубиц немцы анонсировали месяц назад, однако до сих пор не отправили их, пояснил он.

Также обозреватель ссылается на издание Die Welt, получившее доступ к данным из правительственных кругов Украины. Они показывают, что Берлин намеренно сократил экспорт боеприпасов.

«Люди даже внутри самодовольной и корыстной немецкой бюрократии назвали это предательством», — подчеркнул Снелл.

По словам журналиста, по вине Шольца и Макрона в западном альянсе возникла опасность раскола.

«Ни Макрон, ни Шольц, что довольно необычно, не совершили паломничества в Киев. <…> Украинцев это смущает, они начинают злиться. Они видят глубоко укоренившуюся немецкую двусмысленность, дающую о себе знать вновь», — подытожил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский осудил канцлера ФРГ за попытки балансировать между Киевом и Москвой. Он упрекнул Шольца в том, что ФРГ стала оказывать помощь Украине намного позже, чем другие государства.

Ранее, 31 мая, Шольц выразил непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии в связи с якобы отсутствием военной поддержки Украины. Он подчеркнул, что ФРГ передала этой стране оружие и будет поставлять больше.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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