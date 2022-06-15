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Компания IKEA объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении части сотрудников

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IKEA намерена продать все четыре фабрики в РФ, сократив масштаб бизнеса в стране. Об этом шведская компания заявила 15 июня.

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Предприятия располагаются в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Штат работников будет сокращен.

Как уточнил в беседе с «Известиями» заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, компания намерена выплатить сотрудникам, которых ждет сокращение, компенсацию в размере семимесячной заработной платы, чтобы оказать им поддержку во время адаптации и поиска новой работы.

Также генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков рассказал «Известиям», что предприятие готово принять на работу сотрудников IKEA, потому что у них есть опыт работы на современном производстве и они умеют оказывать высокий уровень сервиса.

В то же время источник сообщил «Известиям», что распространившаяся ранее в СМИ информация о том, что IKEA решила полностью уйти из России, не соответствует действительности и компания будет искать возможность для возобновления деятельности. Принадлежащие ей торговые центры «Мега» продолжат работу в РФ.

О том, что компания приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии, стало известно 3 марта.

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