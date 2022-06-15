Юрист оценил перспективы суда из-за названия сети «Вкусно и точка»

Если название сети — преемника McDonald's «Вкусно и точка» временное, то владельцу сети быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке не стоит обращаться в суд. Об этом 15 июня в беседе с «Известиями» заявил юрист Михаил Прядко.

«С одной стороны, владелец «Еда и точка» может попробовать получить какую-то компенсацию, так как название и правда немного похоже плюс торговая марка была зарегистрирована в 2020 году», — сказал он.

Однако если название новой сети временное, то суд вряд ли будет серьезно рассматривать возможный иск. Истец может привлечь экспертов-лингвистов, но вряд ли это имеет смысл в условиях скорой смены названия сети — преемника McDonald's, отметил он.

«Здесь стоит брать в расчет то, что новая сеть федеральная, что также играет на их пользу, плюс она дает рабочие места людям и участвует в процессе импортозамещения. Очень много факторов, которые будут играть на пользу новому заведению», — поделился он мнением.

Ранее в среду стало известно, что во Владивостоке обратили внимание на сходство названий региональной сети кафе быстрого питания «Еда и точка» с брендом сети — преемника McDonald's «Вкусно и точка». Глава приморской сети Сергей Понкратов заявил о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового российского бренда.

При этом он обратил внимание, что клиенты первыми заметили сходство названий двух сетей. Название «Еда и точка» зарегистрировано как товарный знак в 2020 году, добавил он.

В этот же день в пресс-службе «Вкусно и точка», которая ранее развивалась под американским брендом McDonald's, опровергли «Известиям» информацию СМИ о том, что это временное название и его поменяют.

О новом названии «Вкусно и точка» бывшего McDonald's 12 июня заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев. В разговоре с журналистами он сказал, что очень долго думали над этим названием, решали, хотели сделать его простым для всех гостей 850 предприятий. Пароев подчеркнул, что это название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса».

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта.