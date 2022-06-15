МВД Украины: нацполиция предотвратила теракт против руководства страны

Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом 15 июня сообщил «Укринформ» первый замглавы украинского МВД Евгений Енин.

По его словам, пресечь теракт удалось «во многом благодаря информации, получаемой от оперативных источников». Подробности он не уточнил.

Как уточняет «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о покушении в конце февраля, тогда сотрудникам полиции удалось задержать членов преступной группы.

Енин рассказал, что в органах национальной полиции организованы 123 контрдиверсионные группы. По его данным, за несколько месяцев было задержано более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности. Их передали Службе безопасности Украины.

Ранее, 5 июня, бывший депутат Верховной рады Илья Кива написал в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский усилил охрану из-за страха покушения.

До этого, 5 марта, министерство обороны Украины подтвердило гибель члена первой делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. В ведомстве отметили, что Киреев умер при выполнении специального задания.

Продолжается специальная операция России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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