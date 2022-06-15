В Минпромторге заявили о необходимости наращивания производства стройматериалов

Одним из решений выхода из зависимости выпуска части стройматериалов от иностранных станков является наращивание производственных возможностей российских производителей оборудования и техники, а также переориентация потребительского спроса на такое оборудование на азиатский регион. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга в среду, 15 июня.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на результаты исследования Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ, объединяет крупнейших российских производителей стройматериалов) и аналитического центра промышленности стройматериалов СМПРО сообщал, что производство половины всех видов стройматериалов в России зависит от импортного оборудования более чем на 70%.

Исследование основано на опросе 25 ассоциаций производителей стройматериалов, которые собирали данные у производителей. Всего в исследование вошли 26 позиций. Зависимость от импортного оборудования 11 из них оказалась на уровне около 100%. Полностью производятся на иностранном оборудовании кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, герметики, газобетон. На 90% зависят от заграничного оборудования производители строительной химии, на 80% — сухих смесей, на 70% — минеральной изоляции.

В Минпромторге рассказали, что по базовым стройматериалам — нерудные материалы, бетон, растворы, стекло и изделия из него, трубы и полуфабрикаты из металлов и чугуна, железобетонные изделия, стальные конструкции, некоторые наименования строительной техники, керамические плиты — строительный рынок полностью обеспечен российской продукцией. Всего доля импортных материалов в составе стройматериалов составляет порядка 4%.

«Однако зависимость от импортного оборудования при производстве некоторых видов стройматериалов действительно есть», — добавили в ведомстве.

Выпуск стройматериалов осваивается отечественными машиностроительными предприятиями с учетом наличия производственных компетенций в сфере специализированного машиностроения, сообщили в министерстве.

Там отметили, что для содействия реализации новых проектов по освоению производства спецтехники и компонентов к ней Фонд развития промышленности предоставляет льготные целевые займы.

Кроме того, согласно постановлению правительства РФ от 12.12.2019 № 1649, Минпромторг реализует программу субсидирования НИОКР. Она предусматривает компенсацию затрат предприятий на научные исследования и разработки в рамках реализации инвестпроектов по выпуску российских машин и оборудования, в том числе и для производства стройматериалов.

В конце марта Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) внес в правительство инициативу, согласно которой предлагается установить эталонные цены на стройматериалы для государственных строек. Для этого нужно создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою.

В кабмине рассказали «Известиям», что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в установленном порядке в Минстрой.

Сейчас госзаказчики закупают стройматериалы по рыночной стоимости. По данным коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, за последний год стройматериалы в среднем подорожали на 25–30%. Некоторые наименования выросли в стоимости на 50–100% — это металлопрокат, в том числе арматура, и нерудные материалы (песок, щебень). В первой половине марта арматура и импортируемые отделочные материалы стали дороже на 20–30%.