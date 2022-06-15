Тепличный комплекс для воспроизводства лесов построят в Приангарье

В Братском районе Иркутской области планируют возвести новый тепличный комплекс с мощностью до 5 млн штук сеянцев в год. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в региональном министерстве лесного комплекса.

С 1 сентября 2022 года руководство ведомства намерено внести изменения в лесохозяйственные регламенты лесничеств в Братском и Илимском районах. Основные древесные породы и мероприятия по лесовосстановлению определяются арендатором и указываются в проекте освоения лесов и проекте лесовосстановления.

«При этом не менее 50% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления выполняется посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой», — объяснил глава минлеса Владимир Читоркин. Именно с этой целью в Братском районе намерены возвести большой тепличный комплекс.

С 2019 года Иркутская область принимает участие в пилотном проекте по внедрению новой системы интенсивного использования и воспроизводства лесов. Мероприятия финансируются из федерального бюджета, а арендаторы проводят обязательные работы по восстановлению.

В 2022 году в регионе лесовосстановление запланировано на площади 134,5 тыс. га. Общая площадь лесов в Приангарье достигает 71 млн га.