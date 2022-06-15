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Bloomberg: США планируют выделить Украине новую военную помощь на $650 млн

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США планируют выделить военную помощь Киеву на $650 млн. Об этом 15 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«По словам источников, администрация президента Джо Байдена уже в среду объявит о поставках оружия и оборудования для Украины на сумму $650 млн, включая впервые устанавливаемые на транспортные средства противокорабельные ракеты Harpoon», — говорится в статье.

Вооружение также будет в себя включать радиостанции, тепловизионную оптику ночного видения. Кроме того, предполагается, что часть средств —$160 млн — будет направлена на обучение.

Ранее 15 июня глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы в Брюсселе заявил, что американская сторона и союзники не должны сокращать поставки вооружений на Украину. По его словам, военную помощь Киеву уже оказали более 45 союзников и партнеров США.

Западные страны на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. В Москве критикуют такие действия государств. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оружие, которое Запад поставляет Украине, будет расползаться по Европе и другим регионам. Она также подчеркнула, что поставки вооружений приводят только к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На территории региона обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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