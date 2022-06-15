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Ямал и Челябинск помогут с восстановлением Волновахского района ДНР

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Фото: пресс-служба администрации ЯНАО
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Ямал поможет восстановить разрушенную социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру Волновахского района Донецкой Народной Республики. Соответствующее соглашение 14 июня подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава райадминистрации ДНР Константин Зинченко.

Документ предусматривает взаимодействие сторон, в частности, по гуманитарному и торгово-экономическому направлениям.

В восстановлении Волновахского района Ямал поддержит Челябинская область. Оба региона окажут ему гуманитарную, финансовую и другую материальную помощь, чтобы как можно скорее восстановить работу жизненно важной инфраструктуры.

После подписания соглашения губернатор Ямала и глава Челябинской области Алексей Текслер посетили Волноваху.

По словам Артюхова, «территория Волновахского района — одна из наиболее пострадавших в боях, украинские вооруженные формирования не пожалели ни людей, ни того, что было ими создано». «Благодаря нашим военным сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача. Оценили фронт работ в райцентре, будем восстанавливать жилой фонд, социальные объекты», — добавил губернатор.

В рамках соглашения в ДНР отправят гуманитарные грузы. В частности, Ямал передаст специализированную технику для коммунальных предприятий, бензовозы, пожарные машины, а также направит строительные материалы, медикаменты и 6 тыс. продуктовых наборов. По словам главы ЯНАО, первая партия самой необходимой помощи уже в пути.

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернаторов за помощь. «Было время, когда тысячи жителей Донбасса отстраивали объекты Сибири, теперь северяне хотят помочь нам», — подчеркнул он.

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