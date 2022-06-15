Hoff рассмотрит возможность покупки активов IKEA

Сеть по продаже мебели Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей сокращающей свое присутствие в России шведской компании IKEA. Об этом заявил «РИА Недвижимость» генеральный директор Hoff Максим Гришаков в среду, 15 июня.

«Важно понимать, что у нас было много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готова рассматривать активы шведского ритейлера в случае соответствующего предложения — это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек», — сказал он.

Говоря о производственных активах, Гришаков сказал, что Hoff постоянно наращивает пул поставщиков. По его словам, важно, чтобы потенциальные клиенты понимали, что Hoff — единственный на рынке мебели и товаров для дома игрок формата One Stop Shopping. В рамках этой стратегии и стратегии развития ассортимента компания может претендовать на новые производства, добавил он.

Ранее в этот же день Гришаков заявил «Известиям», что соответствующих предложений компания пока не получала и относится к возможности приобретения бизнеса IKEA в РФ нейтрально.

«В том смысле, что нам никто ничего не предлагал. Более того, в новостях сказано, что IKEA не закрывает магазины. Не очень понятно, на что мы можем претендовать», — сказал он.

В то же время Первая мебельная фабрика заявила о готовности принять на работу сотрудников IKEA. Как рассказал «Известиям» генеральный директор фабрики Александр Шестаков, у этих работников есть опыт на современном производстве, они умеют оказывать высокий уровень сервиса и хорошо продают.

Ранее в этот же день IKEA заявила, что продаст свои четыре фабрики в России. В обозримом будущем компания не видит возможности возобновления деятельности в РФ, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру только ухудшилась.

Компания намерена выплатить сотрудникам, которых ждет сокращение, компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Также в России продолжат работу торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA, а мебельный магазин будет искать возможность для возобновления деятельности.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В качестве причины в компании назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.