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«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»

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«Газпром» остановит работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». С 16 июня прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки. Об этом компания сообщила 15 июня в Telegram.

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«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что из-за технических неисправностей и невозврата компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая» использовались три агрегата. Это повлияло на сокращение поставок газа до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м.

В Siemens объяснили невозвращение одного агрегата после ремонта в Монреале санкциями Канады. Отмечалось, что правительства Германии и Канады ищут пути решения ситуации.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал причины сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» политическими. Канцлер Германии Олаф Шольц согласился с оценкой министра. По данным немецкого федерального сетевого агентства, «поток газа «Северного потока» составляет 59,1% и в настоящее время больше не падает». В то же время бундестаг ищет иных поставщиков турбин для трубопровода и проводит переговоры с Канадой по данной проблеме.

Siemens объявил об уходе с рынка РФ 12 мая и приостановила международные поставки в Россию и Белоруссию.

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