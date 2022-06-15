На Украине заявили о предотвращении теракта против руководства страны

Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом в среду, 15 июня, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

«Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства», — приводит его слова украинское агентство «Укринформ».

Он подчеркнул, что конкретную информацию о предотвращении теракта расскажут позднее, и других подробностей не привел.

Енин также отметил, что за последние несколько месяцев были задержаны и переданы в Службу безопасности Украины (СБУ) около 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности. Кроме того, в стране созданы 123 контрдиверсионные группы.

5 июня бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский усилил свою охрану из-за страха покушения. Кроме того, по словам экс-депутата, Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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