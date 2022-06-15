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На Украине заявили о предотвращении теракта против руководства страны

Замглавы МВД Украины Енин: нацполиция предотвратила теракт против руководства страны
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом в среду, 15 июня, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

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«Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства», — приводит его слова украинское агентство «Укринформ».

Он подчеркнул, что конкретную информацию о предотвращении теракта расскажут позднее, и других подробностей не привел.

Енин также отметил, что за последние несколько месяцев были задержаны и переданы в Службу безопасности Украины (СБУ) около 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности. Кроме того, в стране созданы 123 контрдиверсионные группы.

5 июня бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский усилил свою охрану из-за страха покушения. Кроме того, по словам экс-депутата, Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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