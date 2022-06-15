ГП Белоруссии изучит деятельность деда главы Польши Дуды во время Второй мировой войны

Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, который был участником украинского карательного батальона, действовавшего в Белоруссии в период Великой Отечественной войны. Об этом 15 июня заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

«[Дед Дуды] отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — сказал Швед, выступая в Минске на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством».

В апреле 2021 года Швед сказал, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны.

В октябре того же года стало известно, что Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов в годы Великой Отечественной войны. В российском ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.

В ноябре сообщалось, что Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.