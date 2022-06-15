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Служба внешней разведки назвала смерть генерал-майора Соцкова трагедией

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России в среду, 15 июня, подтвердили данные о гибели генерал-майора, разведчика в отставке Льва Соцкова и назвали случившееся личной трагедией.

«Восприняли как личную трагедию, так как Лев Филиппович оказывал огромную помощь, написал ряд сборников, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ведомства», — подчеркнули в пресс-бюро СВР.

Тело Соцкова было обнаружено его женой в ванне собственной квартиры многоэтажного дома на улице Новаторов в Москве. Рядом с ним лежали наградной пистолет ТТ и предсмертная записка: «Пистолет — это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Получен мною в бытность представителем при спецслужбе Монголии».

Лев Соцков родился в 1932 году в Ленинграде, окончил факультет международных отношений МГИМО, свыше 40 лет проработал в разведке, а также за границей и в центральном аппарате ведомства.

Он стал автором документальных книг и сборников исторических документов. В 2006 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу «Операция Тарантелла». Операция проводилась внешней разведкой СССР с 1930 по 1945 год с целью контроля за деятельностью английской разведки в отношении СССР и продвижения определенной информации в правящих кругах Великобритании.

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