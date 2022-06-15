Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Главы стран затронули тему поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений из России в Африку. Об этом заявили в пресс-службе Кремля в среду, 15 июня.

«Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР», — отмечается в сообщении.

Кроме того, политики обсудили ситуацию на Украине. Отмечается, что они условились поддерживать личные контакты.

5 мая стало известно, что Африка не желает присоединяться к санкциям в отношении РФ, так как являются одним из крупнейших импортеров российских продуктов питания и российских энергоресурсов.

21 мая посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Россия считает необходимым усилить состав посольств африканского направления. По его словам, такие планы в том числе связаны с предстоящим саммитом «Россия – Африка».

3 июня российский лидер сказал о намерении России развивать благоприятные отношения с Африканским континентом. Он обосновал это тем, что роль Африки на международной арене растет.

Позже в этот же день экономист Евгений Смирнов указал на необходимость наращивания присутствия России в Африке. Он отметил, что сейчас Африке, помимо проблемы достижения устойчивых темпов экономического роста, добавляется сложная ситуация с продовольственной безопасностью, которая обусловлена обостряющимся дефицитом зерновых и другого продовольственного сырья.

На следующий день американский телеканал CNN назвал отношение Африки к РФ дипломатической победой Путина в связи с приездом главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию. Корреспондент канала заявил, что несколько государств ЮАР в большой степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений.