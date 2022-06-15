Оператор ГТС Украины выразил готовность увеличить транзит через «Суджу»

«Оператор ГТС Украины» готов увеличить объем транзита газа через газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом 15 июня говорится в заявлении компании.

Необходимость в этом оператор обосновал сокращением поставок через «Северный поток».

Компания заявила, что «Газпром» забронировал и оплатил мощность прокачки через «Суджу» на уровне 77,2 млн куб. м газа в сутки. При этом станция в настоящее время пропускает только 42 млн куб. м, имея возможность пропускать дополнительные 35 млн куб. м газа без дополнительных расходов.

Также «Оператор ГТС Украины» заявил, что позволяет перенести еще 32,4 млн куб. м мощностей со станции «Сохрановка», работа которой остановлена из-за форс-мажорных обстоятельств.

С учетом выставленных на платформе RBP мощностей, «Оператор ГТС Украины» заявил о готовности пропустить дополнительные 82,4 млн куб. м, что покрывает снизившийся за последние дни объем транзита через «Северный поток». При этом техническая мощность «Суджи» составляет 244 млн куб. м.

15 июня биржевые цены на газ совершили скачок, превысив отметку $1200 за тысячу кубометров. Рост связан с сообщениями «Газпрома» о сокращении поставок по «Северному потоку». Причиной стали вынужденные остановки газотурбинных двигателей Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», о которых компания заявляла во вторник и среду. В связи с этим плановый объем подачи газа по дну Балтийского моря сократился на 100 куб. млн в сутки.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим решение о сокращении поставок через «Северный поток». В этом вопросе он согласился с оценкой министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

Также в среду итальянская Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа на 15%. Причины ограничения компания не раскрыла.