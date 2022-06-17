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Заммэра Москвы Ракова рассказала о сроках завершения капремонта Морозовской больницы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
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Как заявили в столичной мэрии, в сентябре текущего года будет полностью завершен капремонт педиатрического корпуса № 1 Морозовской детской городской клинической больницы. На данный момент в корпусе выполнена основная часть работ, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве продолжается создание и обновление инфраструктуры для оказания самой современной медицинской помощи детям. Ведется строительство новых корпусов в медицинском центре "Коммунарка" и в детской больнице Святого Владимира. Вместе со строительством продолжаются и ремонтные работы. В Морозовской больнице в прошлом году в обновленном корпусе начал работу единственный в стране городской центр детской трансфузиологии. Сейчас в этом крупнейшем детском стационаре Москвы более чем наполовину завершен ремонт педиатрического корпуса. Мы установим современную диагностическую медицинскую технику, а также создадим комфортные условия для пребывания пациентов и их родителей. Завершить ремонтные работы мы планируем в сентябре текущего года», — сообщила вице-мэр.

В обновленном корпусе расположится 180 коек различного профиля, включая 11 реанимационных. На семи этажах будут работать девять профильных отделений. Помимо педиатрического, это гастроэнтерологическое, нефрологическое, неврологическое, эндокринологическое, эндоскопическое отделения, а также отделение функциональной и лучевой диагностики, отделение реанимации и интенсивной терапии. Таким образом, после завершения ремонта в корпусе будет сосредоточен ряд профилей медицинской помощи, что позволит избежать перемещений пациентов в другие здания больницы. В корпусе предусмотрена возможность совместного пребывания с маленькими пациентами их родителей.

«Ремонт педиатрического корпуса позволит обновить сразу девять отделений Морозовской больницы. В корпусе будет сосредоточена вся педиатрическая служба, а также здесь в пределах одного корпуса можно будет выполнить весь комплекс диагностических мероприятий. Не менее важной задачей ремонта было создать партнерскую среду с помощью условий совместного комфортного пребывания родителей и детей. Для пациентов и сопровождающих в корпусе будут предусмотрены одноместные и двухместные палаты. Здесь появится стилизованный холл, игровое пространство и особая зона Family room — комнаты отдыха для родителей, которые находятся на лечении с детьми», — рассказал главный врач Морозовской больницы, главный неонатолог Моксвы Валерий Горев.

Морозовская детская городская клиническая больница — крупнейшая в России и Европе. Коечная мощность учреждения — 1 205 коек. В больнице оказывают помощь по 31 профилю, в ее состав входят 48 отделений, из них 34 — клинические. На базе Морозовской ДГКБ работают 13 уникальных центров городской специализированной медпомощи для детей и подростков, включая единственный в России центр для лечения цереброваскулярной патологии (детского инсульта) у детей и подростков.

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