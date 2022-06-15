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Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Приамурье

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В Белогорском районе Амурской области в результате столкновения легковушки и грузовика пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 15 июня на 13-м км автодороги «Подъезд к Благовещенску». Столкнулись легковой автомобиль Nissan Tiida и грузовик марки Hino, пишет Амурская служба новостей.

В результате ДТП различные травмы получили три человека, в том числе двое несовершеннолетних 2007 и 2015 годов рождения.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда одного из авто на встречную полосу, уточняет ИА PriamurMedia. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

10 июня на трассе Тюмень – Омск водитель ГАЗ-3110, выезжающий со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta. В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе шестилетняя и четырехлетняя девочки.

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