Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Приамурье

В Белогорском районе Амурской области в результате столкновения легковушки и грузовика пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 15 июня на 13-м км автодороги «Подъезд к Благовещенску». Столкнулись легковой автомобиль Nissan Tiida и грузовик марки Hino, пишет Амурская служба новостей.

В результате ДТП различные травмы получили три человека, в том числе двое несовершеннолетних 2007 и 2015 годов рождения.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда одного из авто на встречную полосу, уточняет ИА PriamurMedia. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

10 июня на трассе Тюмень – Омск водитель ГАЗ-3110, выезжающий со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta. В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе шестилетняя и четырехлетняя девочки.