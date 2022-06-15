Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины. Список опубликован 15 июня на сайте ведомства.

Ранее 15 июня в министерстве финансов Соединенных Штатов сообщили о беспокойстве из-за излишнего использования санкций против России. Как уточнил замминистра финансов Уолли Адейемо, за время с 24 февраля страна ввела тысячу рестрикций против российских структур и физических лиц.

США неоднократно добавляли в санкционные списки россиян. Так, 15 марта, американское министерство финансов ввело санкции в отношении 15 человек из России и Белоруссии, включая представителей военного руководства РФ. 2 июня под ограничения попали еще 17 россиян среди которых есть бизнесмены и представители власти, в том числе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, министр экономического развития России Максим Решетников и др.

В ответ Российская Федерация 6 июня внесла 61 гражданина Соединенных Штатов в свой стоп-лист, в том числе крупных руководителей и чиновников Госдепартамента. В перечень в том числе попали министры энергетики и финансов США Дженнифер Грэнхольм и Джанет Йеллен, бывший заместитель директора национальной разведки Стефани О’Салливан и др.

Санкции западных стран усилились после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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